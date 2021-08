Lazio, ok del Covisoc al tesseramento dei giocatori

Un'altra buona notizia per la Lazio e i suoi tifosi dopo l'ufficializzazione del nuovo attaccante, Pedro. «Si comunica che in data odierna la Covisoc ha disposto la revoca del provvedimento di non ammissione alle operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori»: è quanto si legge in una nota emessa dalla società che ufficializza lo sblocco del mercato biancoceleste e la possibilità conseguente di tesserare i nuovi acquisti. Il presidente Claudio Lotito ha garantito i soldi per eliminare i vincoli relativi all'indicatore di liquidità.