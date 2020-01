Lazio, Giroud si avvicina: Tare sorpreso a Fiumicino in partenza per Londra

Il diesse della Lazio Igli Tare è volato a Londra. Il dirigente biancoceleste stamani è stato avvistato all'aeroporto di Fiumicino prima di imbarcarsi per un volo che lo porterà nella capitale inglese dove incontrerà la dirigenza del Chelsea per provare a chiudere il colpo Olivier Giroud. L'attaccante francese è il grande sogno del presidente biancoceleste Claudio Lotito che spera di poter regalare al tecnico della Lazio Simone Inzaghi un colpo in ottica scudetto. Al calciatore è stato offerto un contratto di tre anni e mezzo a 2,5 milioni netti a stagione più bonus, sulle sue tracce però nelle ultime ore sono piombati Inter e Tottenham. Ultimo aggiornamento: 09:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA