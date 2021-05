Succede tutto nell'ultimo minuto di recupero. Hernani impegna Strakosha che si salva con l'aiuto del palo. Immobile vince un doppio rimpallo e scarica alle spalle di Sepe il pallone che decide la partita. La Lazio batte un buon Parma (1-0) grazie al 20esimo gol in campionato del suo bomber principe. Ciro, con questa rete, tocca cifra tonda anche in Serie A: adesso sono centocinquanta i gol per lui nel campionato.

Una Lazio che ha giocato una gara sotto ritmo. La traversa centrata da Luis Alberto nel primo tempo è stata l'occasione migliore dei primi 45'. Nella ripresa il Parma è uscito un po' allo scoperto, colpendo il primo legno della sua gara con Brunetta. Poi Hernani ha fatto venire i brividi a Inzaghi al 50'. Qualche istante dopo la botta terribile di Immobile che vale tre punti.

Davanti hanno vinto tutte. La Lazio rimane distante dalla Champions ma questa è una vittoria fondamentale in ottica derby. Sabato c'è la sfida alla Roma. Che vale per la città più che per la classifica. E gli uomini di Inzaghi ci arrivano sicuramente meglio della formazione di Fonseca.

LA CRONACA

51'st Non c'è più tempo. Vince la Lazio. Grazie a Immobile.

50'st GOL LAZIO: Immobile, all'ultimo respiro. All'ultimo pallone della partita. Doppio rimpallo che premia l'attaccante. Che scarica col destro alle spalle di Sepe il 20esimo gol della sua stagione. Botta tremenda.

50'st Palo di Hernani. Strakosha attento sulla conclusione.

49'st Colpo di testa di Akpa Akpro, sul traversone di Lazzari. Ma è troppo lento il tentativo. Sepe blocca senza nessun tipo di problema.

47'st Ammonito anche Hernani, che pochi istanti prima aveva avviato un pericoloso contropiede del Parma. Poi il centrocampista stende Patric con un brutto pestone.

45'st Ci saranno 5 minuti di recupero.

45'st Giallo per Acerbi, il primo ammonito della partita tra le file della Lazio.

44'st Sul secondo palo c'è Immobile, che prova a colpire di testa. Ribatte la diesa del Parma.

43'st Palla dalla sinistra, messa bene in mezzo dalla Lazio. Valenti con un po' di fortuna riesce a spedire in angolo.

41'st Spazi stretti, dove Immobile cerca di inserirsi. Ma è impossibile, dopo lo scambio con Caicedo. Fisicamente non c'è proprio lo spazio per riuscire a superare la difesa del Parma.

39'st Triplo cambio per il Parma: escono Bani, Brunetta e Sohm, entrano Osorio, Grassi e Traore.

37'st Akpa cerca Immobile, ma è troppo forte il passaggio del centrocampista per il centravanti. Manca di qualità in questo momento la Lazio.

35'st Cross dalla destra del Parma, che cerca Busi sul secondo palo. Chiude Akpa Akpro.

34'st Si gioca la carta Caicedo Inzaghi. Fuori un difensore, Patric, dentro l'attaccante. Il tecnico biancoceleste vuole la vittoria.

31'st Prova a trovare lo spazio centrale Correa, ma si allunga troppo il pallone proprio sul più bello. Sepe esce e blocca la sfera.

28'st Parma vicino al vantaggio con Brunetta, che attacca centralmente e va al tiro con il sinistro. Strakosha è posizionato bene e respinge.

27'st Un cambio per parte: Cornelius per Pellé nel Parma, Akpa Akpro per Parolo nella Lazio.

27'st Ci prova Brunetta, palla che centra la barriera.

26'st Prima Dionisi non interviene su un possibile fallo subito da Luiz Felipe nei pressi dell'area del Parma, poi ne fischia uno per il Parma al limite dell'area della Lazio. Sul pallone c'è Brunetta. Con Valenti.

23'st Ci prova Correa, dal limite dell'area, ma la sua conclusione di perde alta.

21'st Il giro palla della Lazio è poco fruttuoso. La sfera si muove solamente in orizzontale. E per il Parma è semplice chiudere ogni varco fino al momento.

18'st Correa dentro l'area non calcia, salta un avversario ma poi mette dietro. Immobile arriva sulla sfera, ma viene sbilanciato in maniera regolare. Nulla di fatto.

17'st Primo cambio anche per il Parma. Dentro Laurini per Gagliolo.

15'st Sta uscendo anche il Parma in questo secondo tempo. La squadra di D'Aversa attacca adesso con una certa regolarità. La Lazio è spaccata in mezzo al campo, e concede molti spazi.

12'st Cerca forze fresche dalla panchina Inzaghi: triplo cambio, dentro Correa, Escalante e Luiz Felipe, fuori Muriqi, Cataldi e Radu. L'attacante kosovaro non la prende benissimo.

10'st Palo del Parma, colpito da Brunetta: dopo un'azione insistita, la squadra di D'Aversa riesce ad andare alla concisione dal limite. Brunetta ci prova di prima intenzione, deviato il tiro, si stampa sul palo.

7'st Ha alzato sicuramente il ritmo la Lazio in questo avvio di ripresa. Il Parma cerca solamente di difendersi. Cercando la ripartenza come in questa occasione. Ci prova Hernani dai 25 metri. Pallone alto

5'st Lotta il Parma, sul pallone messo in mezzo dalla Lazio. Non molla la squadra di D'Aversa, che vuole portare a casa un risultato importante.

4'st Fallo di Gagliolo, netto, su Lazzari, proprio al limite dell'area. Dionisi prima indica il dischetto, poi torna indietro sulla propria decisione.

3'st Muriqi, servito da Immobile, calcia a colpo sicuro, ma Sepe respinge.

1'st Muove il primo pallone la Lazio in questo avvio di ripresa.

Lazio già in campo per la ripresa. Il Parma al momento si fa attendere. Per Inzaghi nessun cambio. Così come per D'Aversa.

Solamente Luis Alberto, nel primo tempo, va vicino al vantaggio. La sua conclusione, potente, si stampa contro la traversa. Partita dai ritmi bassi. Nessuna delle due squadra sembra avere delle motivazioni. La Lazio nella seconda parte ha provato ad alzare un po' il ritmo. Ma niente che possa davvero impensierire Sepe.

47'pt Finisce il primo tempo. Zero a zero tra Lazio e Parma.

46'pt Gagliolo sbaglia l'appoggio verso Sepe, Muriqi è lì appostato ma non riesce a concludere. E sfuma l'azione della Lazio.

45'pt Ci saranno 2 minuti di recupero.

44'pt Strakosha blocca senza problemi il primo tentativo ospite verso lo specchio della porta. Ci ha provato Brunetta. Ma la sua conclusione è centrale.

43'pt Patric con la botta dal limite, sulla respinta del corner. Palla che esce di poco alta sopra la traversa.

42'pt Chiude su Radu, Hernani. E calcio d'angolo guadagnato dalla Lazio

40'pt Muriqi ha lo spazio per concludere dal limite. Ma ci mette troppo tempo solamente a controllare la sfera. La difesa del Parma chiude.

38'pt Non attaccano i portatori di palla del Parma i calciatori della Lazio. Classica tattica attendista quella di Inzaghi.

36'pt Lungo il pallone per Immobile, che non ci arriva a mettere in mezzo per Muriqi che in area di rigore era ben appostato.

34'pt Ha accelerato la Lazio, che crea di nuovo. Stavolta la conclusione a colpo sicuro di Immobile è respinta dal corpo dei difensore.

33'pt Prima vera grande occasione della gara: Luis Alberto si fa metà campo palla al piede, poi serve Immobile al limite, che lo ripesca nell'inserimento. Conclusione al volo che si stampa sulla parta bassa della traversa e schizza fuori.

31'pt Lazzari affonda a destra, e serve indietro Immobile: destro altissimo.

30'pt L'oggetto misterioso del calciomercato della Lazio, Muriqi, stasera ancora non è riuscito a toccare il pallone. Anticipato anche di testa.

28'pt Calcio di punizione per la Lazio dai 30 metri. Palla messa in mezzo da Cataldi, pallone che attraversa tutta l'area di rigore.

27'pt Partita fino a questo momento che davvero non ha raccontato nulla. Squadre che sembrano in vacanza.

25'pt Respinge la difesa della Lazio. Inzaghi urla «fuori» per far salire i suoi.

24'pt Parolo duro su Gagliolo. Calcio di punizione per il Parma.

23'pt Gioco fermo da qualche minuto. Brunetta è a terra. Cornelius è pronto a entrare. Ma al momento sembra che il calciatore possa continuare.

21'pt Conclusione verso lo specchio della porta della Lazio. Stavolta ci prova Cataldi, dopo l'appoggio di Immobile. Destro dal limite, centrale.

18'pt Si è un po' accesa la partita. Parolo entra in ritardo su Brunetta. Ma non viene ammonito. E le proteste del Parma si fanno sentire.

15'pt Immobile dal limite può calciare, ma cerca l'inserimento di Acerbi. Bravo Valenti a chiudere, anche se lo ha fatto in maniera scomposta. Accenno di proteste della Lazio. Ma non c'è nessun tocco.

13'pt Pallone bellissimo di Acerbi, che pesca Immobile alle spalle dei difensore. Ciro però non riesce nel primo controllo. Sepe in uscita blocca.

13'pt Acerbi è attento sul cross che parte dalla sinistra che cercava Pellé. Respinge con semplicità il difensore di Inzaghi.

10'pt Primo ammonito della gara. Brunetta attacca deciso Strakosha, che stava cercando il passaggio per l'esterno. Ma entra in modo irruento. Dionisi non lo perdona.

9'pt Prima occasione della partita per la Lazio. Azione che si sviluppa a destra, poi la sfera arriva tra i piedi di Luis Alberto che dal limite calcia a giro. Pallone che si perde di un soffio a lato.

8'pt Il Parma giustamente non intende alzare il ritmo. La Lazio, dal proprio canto, non sembra nemmeno avere così tanta voglia di andare ad attaccare gli avversari.

6'pt Impreciso Immobile, nell'appoggio per Lazzari. L'attaccante di Inzaghi, per velocizzare l'azione, sbaglia un facile tocco.

5'pt Pellé serve Busi a destra, che trova spazio, poi cerca il traversone, ma è bravo Radu a chiudere. Poi Hernani si trascina fuori il pallone.

3'pt Buon avvio del Parma, che ovviamene non avendo più nulla da chiedere alla stagione non ha nessun pensiero. Lazio che cerca d'impostare. Ma al momento non ci sono spazi.

1'pt iniziata la partita all'Olimpico, il primo pallone lo muove il Parma.

Vincere e sperare che qualcuno, lì davanti, commetta qualche passo falso. Non ha altra possibilità la Lazio di Inzaghi che all'Olimpico ospita il Parma di D'Aversa, già retrocesso. La sconfitta di Firenze ha precluso quasi ogni possibilità di agguantare la Champions League anche il prossimo anno, ma nonostante questo la truppa biancoceleste non vuole mollare. Turnover per Inzaghi, anche in vista del derby di sabato contro la Roma. Chance per Muriqi dal primo minuto al fianco di Immobile. D'Aversa invece deve rinunciare a Gervinho, che questa mattina ha accusato un problema muscolare.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Muriqi, Immobile. All.: Inzaghi.

PARMA (3-5-2): Sepe; Dierckx, Bani, Valenti; Busi, Hernani, Kurtic, Sohm, Gagliolo; Pellè, Brunetta. All.: D'Aversa