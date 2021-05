Lazio-Parma, premio ambasciatori del Fair Play all’associazione Argos

Questa sera allo Stadio Olimpico, prima dell’inizio della partita di campionato di serie A Lazio-Parma, l’associazione Argos Forze di polizia riceverà dal presidente del comitato nazionale italiano per il Fair Play Ruggero Alcanterini il prestigioso premio ambasciatori del Fair Play 2020/2021.

Il Cnifp è un’associazione benemerita riconosciuta dal Coni che si è distinta per particolari iniziative in ambito sportivo e sociale ed è uno dei 42 organi del comitato ruropeo Fair Play di cui fanno parte, in tutto il mondo, 120 comitati.

Il premio indica la seguente motivazione: «Per aver saputo diffondere, attraverso le proprie molteplici attività istituzionali i valori del giusto vivere che legano lo sport alla società civile, divulgando il concetto del Fair Play e promuovere l’inserimento dello stesso, contro ogni forma di violenza e discriminazione».

Motivazioni che da oltre un decennio sono alla base per percorso delle Buone Azioni dell’Associazione Argos Forze di polizia e di tutti i suoi volontari, organizzati in tutto il territorio nazionale.

Il premio Fair Play è stato assegnato a personaggi celebri che si sono distinti nel mondo dello sport, della cultura e del management, sarà l’occasione per promuovere il lancio del cd A.MA.MI., contro la violenza di genere, che sarà in vendita dal 24 maggio in tutti i digital store e il cui ricavato sarà devoluto per le attività di beneficenza e sostegno sociale ad organizzazioni no profit e di utilità umanitaria.

La cerimonia prevede, inoltre, su segnalazione Argos, la consegna dello stesso premio Fair Play alla Lazio che ha “sposato” il progetto A.MA.MI. voluto e ideato dall’associazione Argos Forze di polizia – dipartimento eventi e attività sociali e il gruppo musicale “The Best tribute band Abba The Best”. Un particolare e significativo momento delle premiazioni sarà dedicato alla consegna della distinzione di merito “ambasciatore delle Buone Azioni” con cuore in oro bianco al capitano della Lazio Ciro Immobile, esempio per tanti giovani, in azioni concrete volte a sensibilizzare i valori della famiglie, dello sport e del sociale. Allo stesso sarà donata anche una maglia della squadra di calcio amatoriale di Argos Soccer Team Forze di polizia con stampato un cuore di A.MA.MI.