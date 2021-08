Pedro completa le visite mediche e Sarri ritrova Cataldi. Tutto in una giornata. L’ex della Roma si gode il suo nuovo presente con tanti tifosi laziali che l’hanno fermato e ringraziato per la bella prestazione proprio mentre andava in clinica a terminare le visite mediche cominciate venerdì scorso. É andato tutto bene, ora il giocatore ha completato l’iter medico e si allenerà senza problemi per la prossima sfida con lo Spezia in casa.

Lazio, il ritorno a Formello dopo la vittoria di Empoli

Dopo la vittoria di sabato, la Lazio si é ritrovata a Formello per la consueta seduta pre-serale. La novità arriva da Cataldi, come già detto, che è tornato a lavorare in gruppo. Una nota positiva anche per Marusic che ha partecipato all’allenamento dopo i controlli strumentali effettuati in mattinata: per lui nessun problema. Il tecnico toscano ha invece gestito alcuni titolari impiegati a Empoli risparmiandogli la partitella finale in famiglia. Reina, Lazzari, Felipe Anderson e Immobile hanno giocato parzialmente il test e finito prima la seduta. Chi non si é visto è Luiz Felipe ma per lu si tratta di riposo precauzionale.