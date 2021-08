Pedro è un nuovo giocatore della Lazio e ha scelto la maglia numero 9. Questa mattina, in gran segreto, l'ex attaccante della Roma ha svolto le visite mediche in Paideia, ha ricevuto l'idoneità e oggi pomeriggio sarà in campo a Formello agli ordini di Maurizio Sarri con i suoi nuovi compagni. Pedro è in perfetta forma e il tecnico toscano valuterà la sua condizione e, se non ci saranno intoppi, sabato il giocatore andrà in panchina a Empoli.