La Lazio chiude per Pepe Reina. Affare flash col Milan, il portiere è atteso a Roma in queste ore. Accordo trovato con la società rossonera e soprattutto col portiere: un biennale da 1,3 milioni di euro netti a stagione. Il giocatore é atteso bella capitale tra oggi e domani per le viste e per partire con la squadra per il ritiro di Auronzo. Un affare che ha trovato d’accordo anche il tecnico Inzaghi che come vice-strakosha avrà un portiere di affidamento e dalla grande esperienza. Ultimo aggiornamento: 12:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA