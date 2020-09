Aria di rinnovo. Francesco Acerbi prolungherà il suo contratto con la Lazio. Nuovo accordo fino al 2025 con adeguamento dell’ingaggio da 1,8 milioni di euro a stagione ad oltre 2 milioni di euro l’anno. La conferma era arrivata nei giorni scorsi dal direttore sportivo Igli Tare: «Il rinnovo arriverà nei prossimi giorni». Poche parole per sciogliere ogni dubbio sul futuro del difensore classe 1988 che nell'ultima stagione ha disputato ben 45 gare da titolare. Insomma, dopo Immobile e Luis Alberto anche Acerbi celebrerà il “matrimonio” con la Lazio, superando le incomprensioni emerse un paio di settimane fa. «Ho sempre portato rispetto alla società e credo di meritarlo anche io. Se l'atteggiamento del club continuerà a essere questo, il rinnovo potrebbe non rientrare più nei miei pensieri», aveva detto l’ex Sassuolo in un'intervista alla Rai dal ritiro della Nazionale italiana alla vigilia della sfida con l’Olanda. Un caso rientrato grazie alla mediazione dell’agente Federico Pastorello, che nelle prossime settimane incontrerà di nuovo i vertici della Lazio per mettere tutto nero su bianco. Ultimo aggiornamento: 16:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA