Niente ritorno agli allenamenti per la Lazio. La società biancoceleste di Claudio Lotito, che avrebbe dovuto tornare ad allenarsi a Formello lunedì 23 marzo in vista della futura ripresa del campionato, ha posticipato la ripresa a data da destinarsi, nonostante la riluttanza della proprietà. La pandemia di coronavirus, come sollecitato da Aic e la federazione italiana medici sportivi, non permette il ritorno all'attività fisica. Ultimo aggiornamento: 15:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA