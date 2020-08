Lazio, il ritiro al tempo del Covid-19: «No a foto e autografi. Sedute a pagamento»

Un ritiro insolito. Un ritiro al tempo del Covid-19. «Ci sarà un numero contingentato degli accessi per quanto riguarda la presenza dei tifosi agli allenamenti e alle partite ad Auronzo di Cadore», spiega Marco Canigiani, responsabile marketing della Lazio attraverso canali ufficiali. «Sarà necessario registrarsi sul sito del Comune e inserire tutti i dati, c’è un costo di 2 euro (per ogni singola seduta di allenamento, ndr)». Non solo: «sarà vietato incontrare i giocatori come negli anni scorsi, non verrà allestito il consueto villaggio, non ci sarà la sessione autografi e foto e non si potranno attendere i giocatori davanti l’hotel». No agli assembramenti, sì al distanziamento. La prevenzione prima di tutto. La squadra, smistata in più alberghi, partirà domenica 23 agosto per il Veneto dopo aver fatto il secondo giro test e tamponi. Ci resterà fino al 4 settembre. Cinque le amichevoli previste: tre contro rappresentative locali, una col Padova e una col Vicenza. Ultimo aggiornamento: 18:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA