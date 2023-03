Diretta Lazio-Roma 0-0: dopo Ibanez un espulso per parte: Ianni e Nuno Santos dalla panchina

Chi si ferma è perduto. Sarri è davanti in classifica ma è senza Immobile. Mourinho (squalificato, in panchina ci va Foti) gli attaccanti ce li ha ma al momento sia Abraham che Belotti sparano a salve. Ma si affida a Dybala, al primo derby della Capitale. Lazio e Roma si affrontano all'Olimpico sapendo che molto passa da una stracitaddina non adatta ai deboli di cuore.

Le scelte di Sarri e Mourinho, Dybala e Felipe per rompere l’equilibrio del derby

Il Milan ieri sera ha perso e sarebbe un peccato mortale non sfruttare l'occasione: di allungare per i biancocelesti, di mettere la freccia per i giallorossi. Entrambe hanno giocato giovedì scorso in Europa ma alla fine a godere è stata solamente la squadra del tecnico portoghese, che ha portato a casa una qualificazione importante in Europa League. L'ex Napoli, Chelsea e Juventus invece, Sarri, la Conference l'ha snobbata e adesso come obiettivo ha solo la qualificazione alla prossima massima competizione europea. Ci si gioca tanto. Si parte alle 18. Arbitra Massa.

PRIMO TEMPO

43' Altra espulsione in arrivo. Due elementi della panchina. Uno della Roma e uno della Lazio. Nuno Santos e Ianni sono i destinatari del provvedimento di Massa.

40' Tensione tra Mancini e Zaccagni. Il derby è vivo. Molto. E dopo l'espulsione è ancora più caldo.

38' Per il momento nessun cambio in casa giallorossa. La Lazio però ha sin da subito alzato il proprio baricentro. I giallorossi adesso si difendono e sperano che finisca presto il primo tempo.

33' Cambia il derby. Espulso Ibanez. Che sbaglia il controllo e poi affossa Milinkovic. Il secondo giallo è automatico, non c'è nulla da dire.

30' La prima conclusione dentro lo specchio della porta è della Lazio: Zaccagni, il più attivo, converge e trova lo spazio per il destro. Rui Patricio è attento e blocca.

26' Luis Alberto è il secondo ammonito della partita. Entrata in ritardo su Zalewski. Un po' di proteste e qualche spintone poi. Niente di che, ma la partita per il momento bloccata si sta accendendo. Almeno sotto l'aspetto caratteriale.

24' Calcio di punizione per la Roma, pallone che arriva dentro l'area, batti e ribatti con la conclusione murata di Dybala e il colpo di testa debole di Belotti.

20' Risponde la Lazio, che si muove sempre a sinistra. Zaccagni per Felipe Anderson, che si gira e calcia col destro. Debole, da dentro l'area, blocca Rui Patricio.

18' La Roma mette la testa fuori: ci prova Wijnaldum dalla distanza. Conclusione violenta, di poco alta.

16' Duro intervento di Mancini su Zaccagni: gli animi si scaldano, i giocatori della Lazio chiedono il giallo. Ma Massa non lo estrae.

14' Molto più reattiva la Lazio. Che non solo non concede nessuna linea di passaggio alla Roma, ma che riesce sempre ad anticipare i centrocampisti giallorossi. Al momento le squadre sono abbastanza chiuse. Nessuno vuole concedere nulla.

11' Avvio non semplice per la Roma, che fino al momento ha sbagliato molto in fase di non possesso palla.

8' Giallo per Ibanez, assai pesante, visto che il difensore sarà ovviamente condizionato per il resto del match. Il fallo è su Felipe Anderson, che se n'era andato. Atterrato e cartellino.

6' Al momento la manovra della Lazio pende a sinistra, questa volta l'inserimento lo cerca Hysaj, ma Zalewski è bravo a recuperare il pallone e poi a farsi fare fallo.

3' Il primo affondo è di Zaccagni, che buca a sinistra e mette in mezzo. Ben posizionato Smalling, che libera.

1' Rimane a terra Ibanez per un colpo al volto, involontario, di Milinkovic dopo nemmeno un minuto di gioco. Ma adesso il difensore si riprende. E si rialza dopo quasi 60 secondi.

1' Partita iniziata: il primo pallone lo muove la squadra di Sarri.

Squadre in campo. Saluti, foto di rito. E poi comincia la partita.

Ormai, all'Olimpico, è tutto pronto. Tra poco il fischio d'inizio del derby.

Lazio-Roma, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti. All.: Foti (Mourinho squalificato).

ARBITRO: Massa.

Dove vedere Lazio-Roma in diretta tv e in streaming

Il derby Lazio-Roma è in programma oggi, domenica 19 marzo, alle 18:00, allo stadio Olimpico. La partità sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Dazn. In tv servirà scaricare l'applicazione per poter vedere la sfida che mette in palio dei punti pesantissimi. Stessa cosa anche per pc, smartphone o tablet. Ricky Buscaglia e Simone Tiribocchi commenteranno il match.