Derby, sfottò Lazio sui social: «Zaniolo ritenta, sarai più fortunato»

Il derby è anche, o solo per alcuni, questo: lo sfottò. Stavolta è toccato alla Roma subire le ripercussioni dialettiche dopo la sconfitta contro la Lazio. E, udite udite, lo "scherzo" arriva proprio dai profili ufficiali social del club biancoceleste. "Ritenta, sarai più fortunato" è questo il tweet accompagnato dalla clip con le occasioni fallite da Zaniolo durante il derby perso per 3-2. Mentre il golden boy si dispera di fronte al palo e alla parata di Reina, suona "Oh no" un motivetto di grande successo su TikTok utilizzato proprio per questo mood. Ma perché proprio Zaniolo? Evidentemente il gestaccio del campione romanista alla tribuna, al termine della partita, non è piaciuto neanche ai vertici societarie della Lazio che hanno così "sciolto" il proprio social media manager. Che, ovviamente, è stato osannato dai propri tifosi mentre è stato ampiamente criticato dagli altri (e non solo romanisti).