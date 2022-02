Si avvicina una gara importante per la Lazio. Per la sfida di domani sera a San Siro contro il Milan passerà uno degli obiettivi stagionali, ovvero la Coppa Italia. Il match del Meazza varrà per i quarti di finale del torneo che dal 2009 ha visto il club capitolino arrivare cinque volte in finale alzando il trofeo al cielo in tre occasioni. La coppa nazionale è anche il punto debole di Sarri visto che l'allenatore biancoceleste in carriera si è spinto al massimo in finale con la Juventus in Italia e col Chelsea in Inghilterra (Carabao Cup).

Lazio, Sarri: «Dobbiamo sparare tutte le nostre cartucce. Coppa Italia manifestazione antisportiva»

Non andando in scena una conferenza stampa, Sarri ha parlato ai canali ufficiali biancocelesti. Il tecnico ha subito ribadito il disappunto per la formula della coppa: «Loro ci arrivano con i presupposti giusti. Hanno vinto un derby che gli può dare benzina. Noi proveniamo da una vittoria importante. Dispiace che la competizione sia una delle più antisportive del mondo (ride, ndr). Con un sorteggio che non si sa dove, quando e da chi viene fatto, ma la manifestazione è questa. Palesemente fatta per far arrivare alle dirette televisive queste squadre. Domani sarà una partita difficilissima contro una squadra forte che si sta giocando lo Scudetto, ma noi abbiamo fame e ce la giocheremo». L'allenatore ha evidenziato anche cos'è cambiato rispetto all'andata in campionato: «Rispetto alla terza giornata siamo cambiati molto. Bisogna vedere quanto sono cambiati loro anche se avevano meno margine rispetto a noi perché giocano insieme da più tempo. Difficile dire cosa può venire fuori dalle gare a eliminazione diretta». Infine non ha svelato nulla sui possibili cambi di formazione: «Sulla formazione non abbiamo assolutamente idea. Dobbiamo fare una partita senza condizionamenti. Nella gara di campionato abbiamo perso nettamente, ma dobbiamo fare una partita con tanta motivazione. Per loro la Coppa Italia potrebbe essere una via secondaria, noi invece siamo nella terra di nessuno e potrebbe essere un traguardo importante. Dobbiamo sparare tutte le nostre cartucce in ogni manifestazione».