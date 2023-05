La Lazio batte il Sassuolo 2-0 e torna al secondo posto: a segno Felipe Anderson e Basic

Con tanta sofferenza la Lazio torna alla vittoria e si riprende il secondo posto in classifica. La squadra di Sarri parte alla grande contro il Sassuolo, passa in vantaggio con Felipe Anderson su assist di Marcos Antonio, ma non incrementa il risultato. La squadra di Dionisi torna in partita, sfiora il pareggio, ma si ferma alla traversa, mentre i biancocelesti nel finale raddoppiano con il primo gol in Serie A di Basic. La corsa Champions riparte e lo fa anche con il 19° clean sheet di Provedel in campionato.

Primo tempo deciso dal gol di Felipe Anderson

La Lazio parte col gran tiro a incrociare di Felipe Anderson sul quale Consigli si fa trovare pronto e sulla ribattuta Marcos Antonio non riesce a segnare il vantaggio. Dall’altra parte invece Berardi calcia alto un’occasione ghiotta per il suo mancino. I biancocelesti dimostrano di avere uno sprint differente e trovano anche il vantaggio. Suggerimento perfetto di Marcos Antonio per Vecino che premia Immobile per il tap-in dell’1-0, ma quello che succede dopo è clamoroso. Prima Irrati annulla, poi cambia idea e subito dopo lo annulla nuovamente per un errore di comprensione col Var, ma il fuorigioco di del capitano biancoceleste c’è. La squadra di Sarri però è senza freni e al 14’ passa. Altro lancio illuminante di Marcos Antonio per Felipe Anderson che stavolta non sbaglia davanti a Consigli. I neroverdi pian piano escono dalla tempesta di occasioni biancocelesti facendo venire due brividi a Provedel con Matheus Henrique e la traversa di Frattesi, mentre Sarri perde Vecino per infortunio e al suo posto entra Milinkovic.

La Lazio soffre e chiude i conti con Basic

La ripresa inizia con un cambio per Dionisi: dentro, fuori uno spento. È la Lazio però ad avere subito un’occasione condopo l’errore sul giro palla di Tressoldi, ma il brasiliano spreca tutto calciando alto. Altro che il primo tempo. Nella seconda frazione la Lazio va in grande difficoltà sulle avanzate del Sassuolo che sfiora il gol con, ma alla fine non trova il varco giusto. I biancocelesti dal canto loro con qualche sofferenza di troppo tengono botta e nel finale trovano anche il raddoppio. Il solito imprendibileparte versoe regala un assist ache gli vale il primo gol in Serie A alla 50esima presenza. Il croato corre a esultare e certifica il controsorpasso in classifica sulla