Diretta Lazio-Sassuolo 2-0: Lazzari sblocca la partita, Milinkovic raddoppia su assist di Luis Alberto

Lazio in vantaggio, in un Olimpico battuto da pioggia e vento freddo, contro il Sassuolo: il parziale è di 1-0. Partita frizzante fin da subito con occasioni da una parte e dall'altra, ma è Lazzari a sbloccare il risultato al 17', di sinistro nell'angolino basso alla destra di Consigli. Occasioni per il raddoppio al 20' con Zaccagni di testa e fuori di poco, poi una magia di tacco di Immobile al 21' lancia Marusic al volo verso la porta e stavolta Consigli intuisce e para. Al 35' ancora palla gol per Immobile ma neanche questa volta il pallone va dentro, al 39' ci riprova Anderson e Consigli ribatte. Il Sassuolo si fa rivedere nell'area della Lazio verso la fine dei 45 minuti e prova a tornare in parità con Kyriakopoulos al 41', deviato in angolo da Strakosha, ci riprova un minuto dopo Frattesi ma trova il palo, al 42' è la volta di Defrel ma anche stavolta Strakosha ferma​

APPROFONDIMENTI LA VIGILIA DELLA LAZIO Sarri e l'Italia fuori dai Mondiali: «Ho sentito tante... ROMA Raul Moro, il giocatore della Lazio picchiato e rapinato...

Segui Lazio-Sassuolo in diretta

Lazio-Sassuolo, le formazioni

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Matheus Henrique; Defrel, Raspadori, Traoré; Scamacca. All.: Dionisi.

Dove vederla in tv e streaming

La partita Lazio-Sassuolo è trasmessa in esclusiva da Dazn. Il match fra Sarri e Dionisi è visibile collegandosi tramite app su una smart tv oppure collegando al televisore una PlayStation 4/5 o Xbox il TIMVISION BOX, l'Amazon Fire TV Stick o il Google Chromecast. In alternativa la gara fra biancocelesti e neroverdi sarà visibile in streaming tramite app o sito Dazn su dispositivi mobili quali smartphone, tablet o pc.