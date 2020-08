«Si comunica che, per ragioni logistico-organizzative, la partenza della prima squadra per il ritiro di Auronzo di Cadore è fissata per lunedì 24 agosto 2020». Così si legge in una nota, pubblicata sul sito ufficiale biancoceleste: la partenza per il ritiro slitta di un giorno. La Lazio nella giornata di domani avrebbe dovuto effettuare i tamponi per il Covid-19 e poi mettersi in viaggio alla volta del Veneto. Resta da capire se la formazione di Simone Inzaghi resterà un giorno in più sotto le Tre Cime di Lavaredo o se, invece, come da programma, tornerà a Roma il 4 settembre. Ultimo aggiornamento: 16:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA