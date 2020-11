È caos tamponi in casa Lazio. E la procura della Figc, guidata dal pm Chiné ha deciso di vederci chiaro. Aperta un’inchiesta. Ancora una volta quelli fatti dalla Uefa rilevano valori per cui si richiede lo stop del giocatore. Positività che vengono considerate borderline dalla Lazio. A quanto si apprende tra questi ci sarebbero Leiva, Immobile e Strakosha. Ma non solo. La Uefa, tramite gli addetti del laboratorio SynLab (unico per tutti), aveva già fermato gli stessi calciatori per la trasferta di martedì scorso a Bruges. “Falsi positivi” secondo la Lazio. Tanto che ai tamponi effettuati 48 ore prima della sfida con il Torino non avevano rivelato nessuna anomalia. Ora però ci risiamo. La Uefa ha parametri diversi. La Procura federale ha chiesto tutto il materiale necessario.

Ultimo aggiornamento: 19:21

