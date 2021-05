Si salva il Torino. Con lo zero a zero finale dell'Olimpico. Retrocede il Benevento di Pippo Inzaghi, che però non può rimproverare proprio nulla al fratello Simone: la Lazio ci ha provato fino all'ultimo istante a regalare un'ultima opportunità ai campani. Ma Immobile dal dischetto ha colpito il palo ed è toccata la stessa sorte a Lazzari al minuto 96'. Non c'è stato niente da fare per i biancocelesti, che hanno cercato in tutti i modi di fare un regalo anche al proprio allenatore. Che sicuramente ci teneva.

APPROFONDIMENTI IL RECUPERO Lazio-Torino è una questione di famiglia LA POLEMICA Benevento, Mastella e la festa Cagliari:«Ospiti d'onore...

Rimane in Serie A quindi la squadra di Cairo, in tribuna, che alla fine si è lasciato andare in un lungo abbraccio con i suoi collaboratori. Proprio nel momento in cui in campo è andata in scena una mezza rissa tra le due squadre. Tutto sedato dopo pochi istanti. Ma è il segno che la Lazio ci teneva eccome. Nicola quindi può esultare. Retrocede, dopo solo una stagione, il Benevento. Che però deve fare mea culpa dopo il pareggio di domenica contro il Crotone in casa.

La formazione di Simone Inzaghi chiude in casa con un pareggio. Domenica si andrà a Sassuolo senza nemmeno Luis Alberto, Pereira e Luiz Felipe. Tutti diffidati, stasera sono stati ammoniti. Ma ormai la stagione non ha più nulla da dire. È tempo solamente di pensare alle vacanze. Anche se prima c'è il nodo proprio legato al tecnico da risolvere. Il rinnovo ancora non è stato firmato. Saranno giorni decisivi.

LA CRONACA

52'st Non c'è più tempo. Retrocede il Benevento. Si salva il Torino.

51'st Palo di Lazzari, con un colpo di testa. Si salva ancora una volta il Torino. La Lazio ci ha provato fino alla fine. Poi fallo in attacco di Muriqi.

50'st Errore di Patric, che praticamente è un passaggio per Sirigu. Forse l'ultima occasione della partita.

48'st Ci sono due giocatori del Torino a terra. Lukic e Mandragora. La partita finirà ben oltre il 95'.

48'st Dentro Verdi, fuori Belotti per Nicola.

47'st Torino ovviamente tutto nella propria metà campo. Non ci prova nemmeno ad uscire la squadra di Nicola. La Lazio cerca solamente Muriqi dentro l'area.

46'st Luis Alberto, dal limite, dopo la sponda di Muriqi. Sirigu blocca senza problemi. Ma altra potenziale occasione per i biancocelesti.

45'st Ci saranno 5 minuti di recupero.

45'st Si lotta al limite dell'area di rigore del Torino. La Lazio attacca a testa bassa, ma gli uomini di Nicola chiudono tutti gli spazi.

42'st Ci prova ancora la Lazio, mantenendo il possesso della palla e cercand adesso di mettere qualche pallone lungo dentro l'area cercando una deviazione che potrebbe rivelarsi decisiva. Inzaghi in panchina intanto mastica amaro.

41'st Due cambi per Nicola, i primi della partita: dentro Baselli e Zaza, fuori Rincon e Sanabria.

39'st Palo di Immobile dal dischetto. Sirigu aveva intuito, ma non ci sarebbe comunque arrivato. Ma è il palo a respingere la conclusione dell'attaccante, che strozza il suo tiro. All'Olimpico sta succedendo davvero di tutto. Sulla respinta poi Sirigu si rialza e blocca il tapin di Pereira.

38'st Rigore per la Lazio. Fallo di Nkoulou su Immobile. Prima l'assistente aveva segnalato il fuorigioco. Ma era stata una decisione incredibile. Perchè Immobile era in gioco di almeno un metro. Il Var interviene e assegna il rigore.

37'st Succede di tutto. Miracolo di Sirigu di Escalante.

35'st Adesso il Torino è tutto chiuso nella propria metà campo. La squadra di Nicola è a 10' dalla salvezza. E non ha nessuna intenzione di scoprirsi.

33'st E' centrale il colpo di testa di Muriqi, bravo comunque ad andare a colpire saltando sopra Izzo. Ma Sirigu blocca.

32'st Punizione per la Lazio, crossa Pereira, ma respinge la difesa del Torino. Dalla lunghissima distanza Sanabria ci prova vedendo Strakosha fuori. Ma nessun pensiero per il portiere della Lazio che fa ripartire l'azione.

30'st Partita che si è innervosita. I ritmi diversi rispetto ai primi 45 minuti hanno fatto alzare la tensione. Altro doppio cambio per Inzaghi nel frattempo. Pereira per Akpa Akpro e Parolo per Radu.

27'st Lulic dalla sinistra, arriva sul fondo e crossa, sfera che attraversa tutta l'area e arriva sul secondo palo dove irrompe Lazzari. Palla sull'esterno della rete.

26'st Palla di Mandragora per Belotti, che di testa serve Sanabria che di prima intenzione va a colpire col sinistro. Palo pieno, a Strakosha battuto. Occasione enorme per il Torino. Sarebbe stato il gol della salvezza.

23'st Doppio cambio per Inzaghi: Escalante e Patric in campo per Lucas Leiva e Luiz Felipe.

22'st Lazzari dalla destra mette un traversone in mezzo, ma la sfera si perde sul fondo. Troppo lunga per Muriqi, che in ogni caso aveva provato ad arrivarci.

22'st Impaurito il Torino, che si sta abbassando pericolosamente dalle parti della propria area di rigore. E inizia anche a soffrire la squadra di Nicola.

21'st Decisivo Sirigu, questa volta sulla conclusione di Lulic. Col piede il portiere granata riesce a respingere il diagonale dell'esterno che è entrato in maniera importante in partita.

20'pt Proteste della Lazio: il cross di Lulic pesca Muriqi sul secondo palo ma viene spinto proprio dentro l'area di rigore da Ansaldi. Probabilmente ci sarà l'intervento del Var. Le proteste della squadra di Inzaghi sono veementi. Ma Fabbri conferma la sua decisione.

17'st Primo cambio per Inzaghi: fuori Fares, dentro Lulic.

17'pt Intanto ammonto Luis Felipe, che aveva atterrato Immobile precedentemente all'azione personale dell'attaccante del Torino. Anche il brasiliano era in diffida.

16'pt Occasione per il Torino, con Sanabria, che riesce ad arrivare dalle parti di Strakosha e calciare verso la porta biancoceleste. È bravo il portiere della Lazio a bloccare la sfera.

13'st Recupera il pallone la Lazio, e porta Immobile alla conclusione. Dal limite l'attaccante però spedisce alto.

12'st Errore di Lucas Leiva, che cercava il pallone filtrante per Muriqi. Si chiude il Toro, e riparte con Lukic a sinistra.

10'st Le sensazioni di inizio ripresa vengono confermate dopo i primi 10 minuti. È un'altra Lazio quella che è scesa in campo in questo secondo tempo.

8'st Prima grande occasione per la Lazio. E capita sui piedi di Muriqi, liberato da Immobile proprio dentro l'area di rigore. L'attaccante kosovaro però ci pensa troppo, e Nkoulou riesce ad intervenire sulla sua conclusione.

7'st Rimane a terra Lucas Leiva per un colpo alla spalla, ma nulla di grave. Rimane in campo il centrocampista.

6'pt Ammonito Luis Alberto, era diffidato. Vacanza anticipata per lo spagnolo.

5'pt Ha sicuramente cambiato ritmo la Lazio in questa ripresa. La squadra di Inzaghi è entrata in campo con un altro piglio.

3'st Luis Alberto calcia verso la porta di Sirigu, e stavolta è provvidenziale l'intervento del portiere che respinge in angolo.

1'st Iniziata la ripresa, stavolta lo muove il Torino il primo pallone del secondo tempo. Nessun cambio per i tecnici.

Una sola emozione, nel primo minuto di recupero, con il gol annullato a Immobile per una spinta su Nkolou. Per il resto una partita che non ha veramente detto nulla. E al Torino andrebbe bene così. Anche se Inzaghi si sta scaldando pensando al fratello Pippo. Farà di tutto per vincerla. Ma servirebbe un'altra Lazio.

47'pt Finisce il primo tempo. Parità all'intervallo.

46'pt Immobile era riuscito a colpire col destro e battere Sirigu. Ma Fabbri vede una spinta di Ciro ai danni di Nkolou. Nulla di fatto

45'pt Saranno 2 i minuti di recupero.

43'pt Conclusione di Ciro Immobile, dal limite, dopo il bel pallone di Luis Alberto, respinto il destro dell'attaccante biancoceleste.

41'pt La fotografia del primo tempo è il colpo di testa provato da Rincon. S'inserisce centralmente il centrocampista del Torino, e colpisce così "bene" che la sfera arriva quasi vicina alla bandierina.

39'pt Primo calcio d'angolo della partita, spizzata di Radu sul secondo palo e Izzo anticipa Immobile che era pronto a colpire.

36'pt Si chiude il Torino, e lotta con Izzo, che va a contendere a Immobile un pallone dentro l'area di rigore. Il difensore granata si salva spedendo in rimessa laterale.

34'pt Inizia a scaldarsi anche Simone Inzaghi, che vuole qualcosa in più dai suoi. Gara senza emozioni e con un ritmo nemmeno da amichevole estiva fino al momento. Simone però pensa al fratello. E vuole di più.

31'pt Bene Singo, a destra, atterrato da Leiva in questa occasione. L'ivoriano è forse l'elemento migliore della stagione del Toro. Punizione per il Toro quindi, e sfera messa in mezzo da Mandragora, libera Muriqi.

29'pt Controlla con il braccio Immobile, e Fabbri ferma la potenziale opportunità per l'attaccante della Lazio. L'attaccante era spuntato dentro l'area di rigore dopo un cross di Lazzari e il buco della difesa del Toro. Ma è mano netta.

27'pt Animi accesi tra Strakosha e Sanabria. Il portiere della Lazio viene ammonito dopo un accesso confronto con l'attaccante del Torino. Tutto dopo l'occasione per il Tori. Strakosha respinge, Sanabria cerca di recuperare la sfera, ma colpisce l'estremo difensore biancoceleste. Che poi si scalda. E si becca il giallo.

25'pt Prima conclusione del Torino, anche in questo caso non viene centrato lo specchio della porta: è di Mandragora, Strakosha lascia scorrere sopra la traversa.

23'pt Ci prova Fares, dalla lunga distanza. Anche in questo caso Sirigu guarda il pallone perdersi sul fondo.

21'pt Errore di Lazzari, ne approfitta Sanabria che serve in profondità Belotti, il Gallo prova a mettere un cross sul secondo palo. Ma scelta sbaglia, non c'è nessuno che può intervenire.

21'pt Nicola ne approfitta per dare indicazioni sia a Belotti che a Sanabria. Il Torino in questo avvio non s'è mai fatto vedere dalle parti di Strakosha.

19'pt Rimane a terra Izzo, dopo un contrasto con Luis Alberto al limite dell'area granata. Devono intervenire i sanitari del Toro.

16'pt Azione inistita della Lazio, con la sfera che poi arriva a Lucas Leiva che prova dalla conclusione dalla distanza. Sirigu non deve nemmeno intervenire. Il pallone di perde altissimo.

13'pt Gira palla la Lazio, il Torino rimane ben compatto nella propria metà campo accennando ogni tanto un tentativo di pressing. Ma è netto l'obiettivo degli ospiti. Portare a casa il punto che serve per l'aritmetica.

11'pt I ritmi in sono molto blandi: Nicola si agita davanti alla sua panchina, un po' meno, almeno per adesso, Inzaghi. Il Torino non ha nessuna intenzione di alzare né il baricentro e nemmeno l'intensità delle proprie giocate. I granata con questo risultato sarebbero salvi.

9'pt Rimane a terra Singo, problema alla spalla per l'esterno di Nicola. Ma ce la fa a continuare.

8'pt Muriqi in evidenza in questo avvio, anche se è in fuorigioco. Stavolta c'aveva provato con i piedi l'attaccante, precisamente col mancino. Sirigu aveva respinto. Ma poi si è alzata la bandierina dell'assistente.

5'pt Prima occasione anche per la Lazio, con il kosovaro, che di testa va a impattare il traversone che arriva dalla sinistra: pallone alto.

3'pt Fallo di mano di Muriqi, che cerca di controllare la sfera. Ma Fabbri vede tutto.

2'pt Parte bene il Torino, attaccando a sinistra, ma la Lazio si difende bene. Poi prova il cross Lukic. Ma è impreciso. Palla sul fondo.

1'pt Iniziata la partita, il primo pallone lo muove la Lazio.

E' tutto pronto all'Olimpico. Le squadre stanno entrando in campo. Tra pochi istanti sarà Lazio-Torino

Si scende in campo per il recupero. La Lazio all'Olimpico - nell'ultima gara casalinga della stagione - ospita il Torino che cerca un punto per brindare alla salvezza. Alla sfida guarda con molta attenzione il Benevento di Pippo Inzaghi: il fratello più grande spera di andarsi a giocare tutto domenica prossima in Piemonte. E, per farlo, ha bisogno della vittoria di Simone. I biancocelesti non hanno più nulla da chiedere alla stagione: sarà Europa League l'anno prossimo. L'attenzione quindi è tutta rivolta all'atteggiamento della Lazio, che può essere decisivo nella lotta alla salvezza. Capitolo formazioni: Simone deve rinunciare a Milinkovic (gioca Akpa Akpro) e in avanti schiera Muriqi al fianco di Immobile. Nicola si affida a Belotti. Si comincia alle 20,30.

SEGUI LA DIRETTA

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Akpa Akpo, Leiva, Luis Alberto, Fares; Muriqi, Immobile. Allenatore: Inzaghi

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti. Allenatore: Nicola