Il giudice sportivo rinvia Lazio-Torino

Nessuna sanzione al Torino per la mancata presentazione all'Olimpico di Roma per la partita con la Lazio della 25/a giornata, la partita va giocata e il giudice Mastrandrea ha rimesso il caso alla Lega per fissare una datra: è questa la decisione del giudice sportivo della serie A. La squadra granata non si era presentata per i numerosi casi di Covid e la quarantena disposta dalla Asl locale

Ultimo aggiornamento: 19:40

