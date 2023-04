Lazio, recupero lampo di Immobile: oggi allenamento in gruppo. Ciro verso la convocazione con il Torino

Sorpresa a Formello. Dopo la corsa di ieri, Immobile oggi si è superato. Il capitano della Lazio sta svolgendo l’intera seduta col il resto del gruppo. Braccio destro coperto da una fascia protettiva (anche la mano è fasciata), ma via libera a tutto, anche ai contrasti. A questo punto la convocazione per il Torino è sicura. Si sta anche valutando qualcosa di più, ma al momento Pedro resta in vantaggio.

Lazio-Torino, Immobile verso la panchina

Appuntamento poco dopo le 16 per la rifinitura a Formello quindi con l’ennesimo colpo di scena del capitano. In base alle prove tattiche anti Torino svolte nel centro sportivo, tra i pali del 4-3-3 di Sarri ci sarà sempre Provedel, che contro i granata scese in campo per la prima volta da titolare con la Lazio ottenendo il primo clean sheet dei 18 attuali in A (record). La difesa sarà la solita. Marusic e Hysaj sulle fasce con Casale – recuperato dalla gastroenterite – e Romagnoli al centro. Vista la squalifica di Cataldi, Vecino ha maggiori certezze rispetto a Marcos Antonio per tornare titolare in cabina di regia a centrocapo con Milinkovic e Luis Alberto mezzali. Infine in attacco, nonostante il rientro lampo Immobile dovrebbe ottenere una convocazione, ma comunque partire dalla panchina. In tal modo, Pedro giocherebbe sull’out destro con Felipe Anderson falso nueve (e in gol 5 volte contro il Toro) e Zaccagni a sinistra. Sempre che Ciro non abbia un’ultima sorpresa in mente.

Probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; S. Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: -

Diffidati: Cancellieri.

Squalificati: Cataldi.

Torino (3-4-2-1): V. Milinkovic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. All.: Juric.

Indisponibili: Aina, Vieira, Zima.

Diffidati: Lazaro, V. Milinkovic, Sanabria.

Squalificati: -