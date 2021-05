29'pt Controlla con il braccio Immobile, e Fabbri ferma la potenziale opportunità per l'attaccante della Lazio.

27'pt Animi accesi tra Strakosha e Sanabria. Il portiere della Lazio viene ammonito dopo un accesso confronto con l'attaccante del Torino. Tutto dopo l'occasione per il Tori. Strakosha respinge, Sanabria cerca di recuperare la sfera, ma colpisce l'estremo difensore biancoceleste. Che poi si scalda. E si becca il giallo.

25'pt Prima conclusione del Torino, anche in questo caso non viene centrato lo specchio della porta: è di Mandragora, Strakosha lascia scorrere sopra la traversa.

23'pt Ci prova Fares, dalla lunga distanza. Anche in questo caso Sirigu guarda il pallone perdersi sul fondo.

21'pt Errore di Lazzari, ne approfitta Sanabria che serve in profondità Belotti, il Gallo prova a mettere un cross sul secondo palo. Ma scelta sbaglia, non c'è nessuno che può intervenire.

21'pt Nicola ne approfitta per dare indicazioni sia a Belotti che a Sanabria. Il Torino in questo avvio non s'è mai fatto vedere dalle parti di Strakosha.

19'pt Rimane a terra Izzo, dopo un contrasto con Luis Alberto al limite dell'area granata. Devono intervenire i sanitari del Toro.

16'pt Azione inistita della Lazio, con la sfera che poi arriva a Lucas Leiva che prova dalla conclusione dalla distanza. Sirigu non deve nemmeno intervenire. Il pallone di perde altissimo.

13'pt Gira palla la Lazio, il Torino rimane ben compatto nella propria metà campo accennando ogni tanto un tentativo di pressing. Ma è netto l'obiettivo degli ospiti. Portare a casa il punto che serve per l'aritmetica.

11'pt I ritmi in sono molto blandi: Nicola si agita davanti alla sua panchina, un po' meno, almeno per adesso, Inzaghi. Il Torino non ha nessuna intenzione di alzare né il baricentro e nemmeno l'intensità delle proprie giocate. I granata con questo risultato sarebbero salvi.

9'pt Rimane a terra Singo, problema alla spalla per l'esterno di Nicola. Ma ce la fa a continuare.

8'pt Muriqi in evidenza in questo avvio, anche se è in fuorigioco. Stavolta c'aveva provato con i piedi l'attaccante, precisamente col mancino. Sirigu aveva respinto. Ma poi si è alzata la bandierina dell'assistente.

5'pt Prima occasione anche per la Lazio, con il kosovaro, che di testa va a impattare il traversone che arriva dalla sinistra: pallone alto.

3'pt Fallo di mano di Muriqi, che cerca di controllare la sfera. Ma Fabbri vede tutto.

2'pt Parte bene il Torino, attaccando a sinistra, ma la Lazio si difende bene. Poi prova il cross Lukic. Ma è impreciso. Palla sul fondo.

1'pt Iniziata la partita, il primo pallone lo muove la Lazio.

E' tutto pronto all'Olimpico. Le squadre stanno entrando in campo. Tra pochi istanti sarà Lazio-Torino

Si scende in campo per il recupero. La Lazio all'Olimpico - nell'ultima gara casalinga della stagione - ospita il Torino che cerca un punto per brindare alla salvezza. Alla sfida guarda con molta attenzione il Benevento di Pippo Inzaghi: il fratello più grande spera di andarsi a giocare tutto domenica prossima in Piemonte. E, per farlo, ha bisogno della vittoria di Simone. I biancocelesti non hanno più nulla da chiedere alla stagione: sarà Europa League l'anno prossimo. L'attenzione quindi è tutta rivolta all'atteggiamento della Lazio, che può essere decisivo nella lotta alla salvezza. Capitolo formazioni: Simone deve rinunciare a Milinkovic (gioca Akpa Akpro) e in avanti schiera Muriqi al fianco di Immobile. Nicola si affida a Belotti. Si comincia alle 20,30.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Akpa Akpo, Leiva, Luis Alberto, Fares; Muriqi, Immobile. Allenatore: Inzaghi

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti. Allenatore: Nicola