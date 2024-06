Lazio, i possibili sostituti di Tudor: da Sarri a Baroni, ecco tutti i papabili

L'aria di Formello ha cominciato a farsi più pesante negli ultimi giorni, con Igor Tudor che va verso l'addio alla Lazio. I rapporti si sono guastati nell'ultimo periodo e per questo motivo il tecnico croato, che è arrivato il 18 marzo dopo l'addio di Sarri e Martuscello, è vicino a rassegnare le dimissioni. L'avventura dell'ex Verona è così a un passo dal terminare con largo anticipo e intorno alla società cominciano a volteggiare i primi nomi. I profili interessanti sono diversi, ma i biancocelesti hanno gli occhi puntati su tre allenatori in particolare.

Lazio, Isaksen: «È stato un anno fantastico. Sarri? Non voleva parlarmi in inglese»

Il ritorno di Sarri

Una delle opzioni plausibili per la Lazio, che ormai si sta guardando intorno a causa dell'addio di Tudor, è il ritorno di Maurizio Sarri. L'allenatore toscano aveva deciso di lasciare la squadra in seguito alla sconfitta con l'Udinese e negli ultimi giorni ha rifiutato un'offerta da 4 milioni dal Panathinaikos.

Il tecnico sarebbe anche disposto a tornare, ma non alle condizioni precedenti il suo addio.

L'ipotesi Allegri

Sulla panchina della Lazio potrebbe approdare anche Massimiliano Allegri, licenziato per giusta causa dalla Juventus proprio in questi giorni. L'idea dell'ex bianconero sembra però rimanere una suggestione e bisogna aspettare i prossimi giorni per scoprire cosa succederà.

Baroni in pole

L'ipotesi che per ora sembra più calda per la panchina della Lazio è quella di Marco Baroni. Il tecnico del Verona è riuscito a salvare in questa stagione i gialloblù ed è in testa tra le ipotesi degli allenatori che potrebbero sostituire Tudor. L'allenatore classe 1963 ha rifutato il rinnovo fino al 2026 ed è libero di cercare nuovi club in questi mesi.