Lazio, visite mediche in Paideia per Kamada. Poi la firma e l'approccio con i nuovi compagni

Altra giornata con Kamada protagonista in casa Lazio. Il nuovo centrocampista biancoceleste stamattina attorno alle ore 8 si è presentato al Paideia International Hospital per svolgere le visite mediche di rito con il club capitolino. Analisi del sangue, cardiologiche e sotto sforzo: questo il programma prima di passare all’Isokinetic e completare l’iter. Dopodiché il giapponese metterà nero su bianco il suo accordo con la Lazio e potrà partire per raggiungere i suoi nuovi compagni di squadra.

Lazio, visite mediche per Kamada

Dopo aver passato la notte in un albergo in zona Roma nord, l’ex Eintracht Francoforte stamattina ha continuato il percorso di inserimento nella Lazio dopo lo sbarco di ieri nella Capitale. Una volta completate le visite, Kamada potrà iniziare finalmente la sua nuova avventura. Secondo gli accordi firmerà un biennale a 3 milioni di euro (più altri quattro di commissione) e avrà un’opzione per un altro anno di contratto. Vicino al Genoa nel 2019 e cercato in estate anche da Milan e Roma, il giapponese è pronto per la sua prima esperienza in Italia.