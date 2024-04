Lazio, ecco la svolta per Zaccagni: accordo trovato per il rinnovo fino al 2029 a 3 milioni l'anno

Destino inverso per i due esterni del fantastico 2° posto della passata stagione. Ieri sera è arrivato l'annuncio di Felipe Anderson: niente accordo con la Lazio e semaforo verde col Palmeiras dalla prossima stagione. Il no del brasiliano ha però permesso l'accelerazione per Zaccagni e adesso la telenovela con lui sembra davvero terminata. Il numero 20 era in attesa da circa un anno e il suo agente, Mario Giuffredi, in più occasioni non aveva nascosto i malumori per i tentennamenti del cluc biancoceleste, ma negli ultimi giorni è arrivata finalmente la fumata bianca.

Lazio, accordo fino al 2029 con Zaccagni

Una volta avuta la certezza che l'offerta per Felipe Anderson non sarebbe cambiata (massimo 3 milioni di ingaggio bonus compresi) e che il numero 7 non avrebbe accettato meno di 3,5 milioni di base fissa, c'è stato un immediato rilancio per Zaccagni che, salvo sorprese come offerte monstre in estate (gli estimatori, Juventus su tutti, non mancano) è pronto a legarsi a vita alla Lazio. C'è l'accordo totale per il rinnovo: scadenza a giugno 2029 e 3 milioni l’anno di stipendio. A quasi una stagione dall'attuale scadenza quindi c'è una buona notizia per Tudor. Manca solo la firma, che l’esterno festeggerà appena tornerà in campo, ma difficilmente il 23 aprile nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, anche perché la lesione al legamento peroneo non è ancora guarita del tutto.