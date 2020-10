Nel girone della Roma vince in trasferta anche il Cluj (0-2) sul Cska Sofia. Vittoria maturata nel secondo tempo per la squadra romena grazie alle reti di Rondon (53') e al rigore trasformato da Deac (74'). Nel raggruppamento del Napoli vittoria esterna della Real Sociedad sul campo del Rijeka. A decidere il gol al minuto 93 di Jon. A punteggio pieno, insieme al Milan, c'è anche il Lilla, che vince a Praga. 1-4 per i francesi, che sfruttano la superiorità numerica per quasi tutta la partita dopo l'espulsione di Krejci al 23'. Tripletta di Yazici, e rete di Ikone. Il momentao pari era arrivato grazie a Dockal. Nella serata di Europa League vince in rimonta anche l'Arsenal (1-2) a Vienna contro il Rapid. Al vantaggio iniziale di Fountas rispondono David Luiz e Aubameyang, che nello spazio di 4' la ribaltano. Tennistico 6-2 del Bayer Leverkusen sul Nizza di Vieira: Bellarabi sugli scudi con una doppietta. Facile 3-0 del Leicester con lo Zorya (Maddison, Barnes e Inehanacho i marcatori), così come è semplice la vittoria del Tottenham di Mourinho (3-0) sul Lask Linz: Lucas, Son e un'autorete regalano i tre punti allo Special One. Cade in casa il Psv (1-2) per mano del Granada, mentre vincono Villareal (5-3) sul Sivasspor e Heffenheim (2-0) sulla Stella Rossa.

Ultimo aggiornamento: 23:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA