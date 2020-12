Rafael Leao nella storia della Serie A: l'attaccante del Milan ha segnato il gol più veloce nel massimo campionato italiano. Sono bastati solamente 6"20 al portoghese di origini angolane per battere Consigli e portare avanti i rossoneri. Un record che durava dalla stagione 2001-2002, quando Paolo Poggi riuscì ad andare in rete dopo 8" in un Fiorentina-Piacenza finito poi 1-3. Vent'anni dopo quindi s'infrange questo record che adesso diventa davvero difficile da battere. Perchè in soli 6 secondi è impossibile riuscire a fare già qualcosa di semplice. Figuriamoci un gol in Serie A. Ecco, per esempio, sono già passati o quasi. Leao però è riuscito in questa impresa che ha portato avanti la squadra capolista del campionato mettendo in discesa la partita di Pioli.

PIÙ VELOCE IN EUROPA

Il gol di Leao, comunque, è anche quello più veloce nella storia dei top 5 campionati europei. Nessuno infatti in Liga, Premier League, Bundesliga e Ligue1 è mai riuscito fino al momento a segnare in minor tempo. Una giornata storica per la massima serie.

