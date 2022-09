Milan-Napoli, Leao assente protesta su Twitter per la squalifica

Milan-Napoli non vedrà tra i protagonisti Rafael Leao, esterno portoghese del Milan che è stato espulso nello scorso match contro la Sampdoria e non scenderà in campo con gli azzurri di Spalletti. Un episodio simile a quello che ha visto la sua espulsione è arrivato ieri sera durante Salernitana-Lecce, stavolta però interpretato in maniera diversa dalla direzione arbitrale: l'esterno rossonero ha pubblicato l'episodio sui social puntando il dito contro il due pesi e due misure che non gli permetterà di giocare domani.