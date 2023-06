Lecce, ufficiale l'addio a Baroni. Il club: «Non abbiamo trovato l'accordo»

Un altro addio scuote la Serie A: Marco Baroni non sarà l'allenatore del Lecce nella prossima stagione. Il tecnico che ha regalato una salvezza al cardiopalma ai salentini non rinnoverà il proprio contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno. L'incontro andato in scena tra gli agenti di Baroni e la dirigenza del Lecce non ha dato i frutti sperati, con Corvino che offriva un rinnovo annuale con aumento dell'ingaggio, mentre Baroni chiedeva un biennale.

L'ufficialità dell'addio è arrivata sul sito ufficiale del club salentino: «A seguito degli incontri intervenuti tra la società e l'allenatore Marco Baroni ed il suo agente, si comunica che le parti non hanno trovato un’intesa per proseguire il rapporto contrattuale in scadenza il prossimo 30 giugno», si legge nel comunicato, «la proposta dell'U.S. Lecce di proseguire il rapporto per un altro anno con incremento della parte economica a favore dell'allenatore e del suo staff non ha trovato accoglimento. Dopo due anni straordinari, durante i quali è stata raggiunta la promozione in Serie A e la salvezza nella massima serie, si chiude con grande serenità il rapporto tra U.S. Lecce e Marco Baroni. Al mister ed al suo staff un grande ringraziamento per l'impegno e la professionalità dimostrati in questo biennio di successi».

Ora partirà quindi il casting per capire chi sarà il nuovo allenatore del Lecce, mentre su Baroni ci sarebbe il forte interesse dell'Hellas Verona.