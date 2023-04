Lecce, Baroni e il Napoli da fermare: «Prendono a pallonate chiunque»

All'andata seppero fare male, prima e unica squadra a strappare punti al Maradona fino allo scorso marzo. «Ma ogni gara ha una storia a sè. Non dobbiamo pensare al risultato, ma pensare ad andare forte tutta la partita, minuto dopo minuto» le parole di Marco Baroni, allenatore del Lecce che domani vuole fermare di nuovo il Napoli di Spalletti. «Fino ad ora abbiamo lavorato in questo modo ed è questa l'unica strada da percorrere. La chiave la troveremo, è nel nostro gruppo. Sappiamo che dobbiamo fare una partita perfetta e il nostro avversario deve scendere un po' di livello. Serve la giusta grinta e determinazione. Affrontiamo una squadra fortissima, anche in Europa il Napoli ha preso a pallonate chiunque. Con forza, identità e compattezza cercheremo di misurarci con loro».

Con quale formazione proverà a fermare gli azzurri? «C'è ancora qualche piccola verifica che devo fare, per capire la condizione di recupero di qualche giocatore. Sicuramente qualche forza fresca la mettiamo dentro, mantenendo la nostra identità» ha detto l'ex Napoli Baroni in conferenza «Ci siamo allenati bene in questi giorni, tranne Askildsen che ha avuto un piccolo problema intestinale nella notte. Noi, con il solito equilibrio, siamo coscienti del fatto che dobbiamo portare gli episodi dalla nostra parte cercando di concretizzare le situazioni create».