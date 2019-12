Ultimo aggiornamento: 13:04

Lecce e Genoa incrociano le armi quest'oggi alle 12.30 nel capoluogo salentino per la 15esima giornata di serie A. I giallorossi, reduci dalla bellissima vittoria di Firenze, vogliono dare continuità ai risultati e conquistare anche oggi i 3 punti al cospetto di un Genoa in pesante crisi, reduce dalla sconfitta interna col Torino , terzultimo in classifica con 10 punti e cui il cambio di guida tecnica di qualche tempo fa con l'avvento di Thiago Motta non sembra avere portato i risultati sperati.(4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Dell'Orco, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Shakhov; Babacar, La Mantia. All. Liverani(3-4-2-1): Radu; Romero, Biraschi, Criscito; Ghiglione, Schone, Sturaro, Pajac; Pandev, Agudelo; Pinamonti. All. Thiago Motta