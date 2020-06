La sfida del Via del mare tra Lecce e Milan, insieme a Fiorentina-Bologna, riapre il calendario della serie A dopo la pausa forzata causa pandemia da Covid di marzo scorso; tra venerdì e domenica si sono giocati i recuperi, ed oggi prende il via la 27esima giornata che si concluderà mercoledì. I padroni di casa sono in lotta per guadagnare la permanenza in Serie A anche per il prossimo anno, mentre i rossoneri cercano un colpo di coda per un finale di stagione almeno dignitoso.

SEGUI LA DIRETTA

LE FORMAZIONI:

LECCE: (4-3-2-1) Gabriel, Rispoli, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Lapadula. All. Liverani

MILAN: (4-4-1-1) Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessiè, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu; Rebic. All. Pioli

Indimenticabile l'ultimo Lecce-Milan giocato in serie A prima di oggi: un 3-4 con triplo vantaggio salentino grazie a Giacomazzi, l'ex Oddo su rigore e Grossmuller e successiva incredibile rimonta rossonera grazie ad una tripletta di Boateng e al gol vittoria di Yepes.

