Lecce-Napoli, Baroni senza rimpianti: «Abbiamo tirato in porta più di loro»

Marco Baroni vede il bicchiere mezzo pieno: il Napoli vince a Lecce ma i pugliesi tengono testa anche agli azzurri in casa. «Non viviamo di rimpianti. Questa è la strada giusta, la squadra è viva e ci crede. Abbiamo fatto una partita di alto livello contro un avversario come il Napoli, che ha un palleggio incredibile. Abbiamo tirato in porta più di loro. Siamo arrabbiati, la squadra deve continuare a credere nei propri mezzi. Guardiamo alle prossime gare a testa alta» le sue parole.

«Siamo in difficoltà nei risultati, ma siamo pronti. Paghiamo tutto a caro prezzo. Ai ragazzi ho detto che ci rivediamo al campo, facciamo allenamento e stacchiamo un paio di giorni prima di ritrovarci. Con prestazioni di questo livello i risultati arriveranno» ha detto a Dazn. L'ultimo scudetto napoletano era arrivato con un suo gol. «Il Napoli sta facendo un campionato stratosferico, non posso dire niente per scaramanzia. È meglio non aggiungere altro. Stanno facendo cose importanti».