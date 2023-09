Lo chiamano "lu mesciu Pantaleo" perché è davvero un maestro. Nello stesso anno ha salvato il Lecce e ha portato lo scudetto Primavera in Salento. Pantaleo Corvino è il guru dei direttori sportivi. Ma resta tra i più moderni del calcio italiano.

Direttore, la storia del tik tok di Osimhen è la prova che il calcio deve fare i conti con i social?

«Non da adesso. Già da qualche tempo. Bisogna dare delle regole a tutti, ma certo non si può pensare di cancellare profili e tecnologia e mettere i giocatori in una bolla. Anche perché le cose positive sono superiori a quelle negative. Però una cosa è vera: una volta la cosa più complicata era fare le squadre, adesso è la gestione quotidiana dei suoi uomini».

APPROFONDIMENTI Il Lecce aspetta i campioni d'Italia al Via del Mare in 30mila: sold out Lecce-Napoli, D'Aversa sfida gli azzurri: «Ma dobbiamo andare oltre le nostre possibilità» Meluso, dalla doppia impresa a Lecce al progetto Napoli con De Laurentiis

Lecce-Napoli che gara è?

«Davide contro Golia. Così come quando martedì abbiamo giocato con la Juventus. La differenza tra noi e gli azzurri è notevole, perché il Napoli ha qualità da tutte le parti. Ma noi con i bianconeri abbiamo tenuto a lungo botta. E oggi dobbiamo ripetere la stessa partita».

Perdoni, ma Davide ha sconfitto Golia...

«È vero e infatti ne parliamo ancora adesso. Se il Lecce batte il Napoli è più o meno la stessa cosa. Anche perché abbiamo delle assenze importanti. E poi io alla crisi del Napoli non ho mai creduto: pareggiare a Bologna e con il Genoa non significa stare in difficoltà. Sono due campi difficilissimi».

Come quello del Lecce?

«Beh sì. Dobbiamo salvarci. E il livello delle squadre medio-piccole di questo campionato è cresciuto molto. Arrivare allo scontro con il Napoli con gli stessi punti era impensabile questa estate ma sappiamo che non saranno sempre rose e fiori e che verrà il tempo in cui il sole non ci sarà. Per noi è un test complicato, anche perché le squadre come la nostra fanno fatica a giocare ogni tre giorni».

Il Napoli gioca sempre ogni tre giorni.

«Ma la loro rosa ha la dimensione giusta per lottare su tutti i fronti. Noi abbiamo un budget per gli ingaggi che non ci consente di avere un organico molto vasto».

Il cambio tra Garcia e Spalletti è stato complicato?

«Bisogna fare sempre i conti con la messa a punto di una nuova squadra a inizio stagione. Chi arriva deve sistemare delle cose e deve capirne altre. Garcia lo conosciamo tutti, perché a Roma ha lavorato molto bene».

D'Aversa non ci ha messo molto tempo per la messa a punto.

«Ha trovato anche lui delle difficoltà all'inizio. Però, certo, nessuno di noi pensava di fare 11 punti in sei partite».

Tutti sono arrabbiati con gli arbitri. Ma il Var non doveva placare gli animi?

«Io sono uno di quelli che non si arrabbia spesso. Per me gli arbitri, come i tifosi, devono entrare a far parte del patrimonio dell'Unesco. Nel calcio, senza di loro, non si va da nessuna parte».

Il Lecce è campione d'Italia Primavera ma senza un solo italiano. Perché?

«È un falso problema: noi costruiamo le squadre in base alle risorse che abbiamo. Gli italiani sono difficili da trovare e il Lecce quelli bravi, di prospettiva, non può permetterseli. E non possiamo perdere tempo con dei "vuoti a perdere", puntando su italiani che capiamo subito che non hanno la prospettiva di essere poi utili per la serie A. Perché è quello che conta, altrimenti perdiamo tempo. E non possiamo farlo».

Kvara a 10 milioni è un colpo alla Corvino?

«In tutta la mia vita, solo quattro volte ho potuto spendere più di 10 milioni per un giovane: sono stati Toni, Gilardino, Vargas e per il Cholito Simeone. Che a Firenze ho pagato 15 milioni».

E oggi se lo ritrova contro.

«Equilibrato, sempre concentrato sul lavoro. Sano nelle virtù. Il Cholito mi ha sempre reso fiero».

Lei ha creato una miniera d'oro ovunque sia andato. Il colpo che più ha a cuore?

«Come si dice a Napoli? E figlie so' piezz' e core. Ed è proprio così. Sono affezionato a tutti. E ora a quelli che ho nel mio Lecce».

Difficile vincere al Sud?

«È difficile vincere a qualsiasi latitudine. Da meridionale, però, spero tanto che il Napoli conquisti ancora lo scudetto e Lecce e Salernitana brindino alla salvezza».

De Laurentiis ha cambiato il calcio italiano?

«Bisogna inchinarsi davanti ai traguardi raggiunti dal suo Napoli. Senza dimenticare il punto di partenza».

Krstovic, Almqvist, Rafia, Kaba e Ramadani: state apposto pure nel prossimo mercato?

«Non abbiamo risorse sterminate. C'è solo l'autofinanziamento e la società fa sacrifici. Dobbiamo tramutare le nostre risorse tecniche in risorse economiche».