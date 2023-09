Lecce-Napoli, D'Aversa: «Napoli forte ma noi abbiamo regalato tre gol»

Juve e Napoli non hanno portato punti al Lecce di D'Aversa, ma di certo le risposte del campo non sembrano essere troppo negative: «Abbiamo lasciato troppo solo Krstovic e abbiamo sbagliato troppo in difesa, concedendo occasioni a un avversario devastante. Peccato, eravamo partiti bene, poi abbiamo preso gol da palla inattiva. Dopo un risultato così pesante diventa anche difficile spiegare tutto alla squadra, potevamo pareggiarla o anche riaprirla. Ma Juventus e Napoli ci dicono qual è il nostro percorso: a prescindere dalla forza degli avversari, abbiamo concesso noi alcune occasioni o sbagliato alcune chance offensive. Quando affronti una big non puoi sbagliare troppo» le parole dell'allenatore leccese.

«Stiamo giocando tante partite, non riesco a gestire le energie di tutti quando facciamo tre partite a settimana. Ma credo che nel primo tempo si era fatto anche abbastanza bene» ha continuato D'Aversa a Dazn. «La determinazione ci è venuta meno nel finale, anche sul gol di Osimhen abbiamo sbagliato noi. Il Napoli è forte e lo sapevamo ma è la determinazione, la volontà che fa la differenza. Vedere Kvara che sul 1-0 loro fa tanti metri di campo per andare a recuperare il pallone, ti fa capire il perché.

Dispiace, non è il risultato più giusto, ma dobbiamo guardare alla prossima già».