Colpo del Lecce, arriva Umtiti. Tifosi in delirio: sui social ironia e sogni

Alla vigilia del giorno di di Sant'Oronzo, il patrono del capoluogo salentino, ci ha pensato la società di calcio della città a fare un regalo ai suoi cittadini e tifosi. I giallorossi hanno infatti annunciato un colpo di calciomercato internazionale dal Barcellona, che ha sorpreso addetti ai lavoro e non, il difensore Samuel Umtiti. La città è letteralmente impazzita per l'arrivo del giocatore campione del mondo con la Francia nel 2018 in Russia.

Calciomercato, Milan e Inter su Chalobah, la Juve affonda per Paredes, colpo Umtiti del Lecce

Serie A: Umtiti a Lecce

Countdown per l'arrivo in città, in tanti hanno deciso di andare ad accoglierlo direttamente in aeroporto a Brindisi. I commenti sui social si sprecano, nei bar e nelle corti, con le luminarie accese per la festa dei santi patroni, non si parla d'altro. Umtiti, campione del Mondo che arriva a Lecce dal Barcellona, si è preso la scena in giorni che sembravano essere di voci folli e rincorse impossibili. E invece, eccolo. In carne ed ossa. È un nuovo calciatore del Lecce ed è tutto vero.