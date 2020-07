ll Leeds tornerà in Premier League la prossima stagione dopo 16 anni di assenza, La squadra inglese è stata promossa senza bisogno di scendere in campo dopo la sconfitta del secondo in classifica, il West Bromwich Albion, a Huddersfield (2-1) in un incontro della 45/a giornata di Championship. Guidato dall'imprenditore italiano Andrea Radrizzani e allenato dall'argentino Marcelo "El Loco" Bielsa soprannominato, il Leeds si ritroverà nell'elite del calcio inglese, cercando di rinverdire i fasti del passato quando riuscì anche a vincere il titolo, nel 1969, 1974 e 1992. Giocò anche una finale di Coppa dei Campioni, nel 1975, perdendo con il Bayern Monaco di Maier, Beckenbauer e Mueller. Ultimo aggiornamento: 18 Luglio, 07:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA