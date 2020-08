Come confermano fonti vicine al dossier, Advent, che già lavorava al piano con il gruppo italiano Fsi, ha deciso di aderire al progetto di Cvc, il primo fondo ad avviare una trattativa esclusiva con la Lega e l'unico a proporre un'offerta vincolante fra i soggetti di private equity che hanno risposto alla prima chiamata della Lega, a fine luglio. L'operazione, viene sottolineato, nasce dalla convinzione che la Serie A ha margini di ricavi inesplorati, lo sviluppo commerciale fin qui è stato inadeguato rispetto al potenziale, a livello domestico e soprattutto sul mercato estero. I tre fondi creerebbero un consorzio che poi diventerebbe azionista di minoranza della media company, la cui governance sarebbe slegata dall'assemblea dei club. La cordata, secondo quanto filtra, spera di convincere i club e finalizzare l'accordo a settembre, così da poter intercettare i diritti tv per il prossimo triennio. La prima assemblea di Lega sul tema dovrebbe riunirsi il 2 settembre. Oltre a Cvc e Advent, anche Bain è interessato a una quota di minoranza. Altri tre fondi, Apollo, Fortress e Blackstone, tramite il suo braccio di investimento GSO, solo al ruolo di finanziatori. Fra i venti club di Serie A, una parte sostiene anche la soluzione caldeggiata dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, una media company gestita dalla Lega in autonomia, con la un partner industriale per la realizzazione del canale della Serie A. Più sono i contendenti sul tavolo, più aumenta il rischio di distogliere l'attenzione dei presidenti, rendendo difficile raggiungere il quorum dei due terzi, riflettono voci vicino al dossier, spiegando il senso dell'operazione in cordata, in cui Cvc porta la sua esperienza nel campo dello sport (Formula1, rugby, MotoGp), Advent quella nel mondo dei media, e Fsi porta in dote la conoscenza del mondo italiano, con l'ad Maurizio Tamagnini che in passato ha realizzato operazioni con diverse squadre di calcio. Ultimo aggiornamento: 12:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA