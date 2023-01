​Quell'emoji di troppo della Serie A: una "manita" per indicare i cinque gol del Sassuolo al Milan, è polemica

Il rotondo 5-2 con cui il Sassuolo ha schiacciato il Milan a San Siro ha già scaturito numerose polemiche, ma ad alimentare il dolore rossonero, inasprendo gli animi dei tifosi, hanno contribuito anche i canali social della Lega Serie A, "colpevoli" di aver condito d'ironia il pesante passivo.

Al triplice fischio dell'incontro infatti l'account twitter ufficiale @SerieA ha postato il risultato finale corredato da un'immagine di Frattesi e Laurienté e da una emoji interpretata dai tifosi come una vera presa in giro. Una mano aperta, con cinque dita in vista. Una mancanza di rispetto, un gesto di cattivo gusto, almeno secondo l'opinione dei tanti supporters rossoneri che non hanno perso occasione per sottolineare l'inappropriatezza della scelta per un profilo d'istituzione. Tra le voci contrariate anche quella di Andrea Vianello, direttore di Rai Radio 1 e tifoso del Milan. Il fraintendimento però si è risolto in breve tempo: l'ad della Lega, Luigi De Siervo, ha fatto rimuovere il post prontamente sostituito da uno nuovo, stavolta senza "manita", spegnendo fiamme e polemiche.