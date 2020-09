LEGGI ANCHE

La Lega Serie A, in collaborazione con l’ UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) promuoverà la propria campagna antidiscriminazioni "KEEP RACISM OUT" in concomitanza con le gare della 1ª Giornata di Andata della Serie A TIM 2020/2021, in programma il 19, 20 e 21 settembre 2020., dedicato per questa giornata all’iniziativa così come il podio porta pallone collocato a bordo campo e la lavagna luminosa del quarto uomo. Tutti i calciatori, inoltre, avranno applicata sulla propria maglia da gioco la patch della campagna. Segnale forte anche da parte dei capitani, che porteranno sul braccio la fascia con la scritta “Keep Racism Out”.“Le iniziative in programma per la prima giornata di Campionato sono un importante passo messo in campo nella lotta al razzismo in questo percorso intrapreso al fianco di UNAR – ha dichiarato, Amministratore Delegato della Lega Serie A. Con le nostre Associate nel corso della stagione organizzeremo dei workshop per rafforzare la strategia della Serie A nel contrasto a ogni forma di discriminazione. Questa è una battaglia che ci vede schierati in prima linea per sradicare il razzismo dai nostri stadi”."E' una grande soddisfazione vedere concretizzato il lavoro che stiamo portando avanti in Lega dopo la sottoscrizione della lettera aperta contro il razzismo del 29 Novembre scorso - ha dettodell'Ufficio Antidiscriminazioni di Lega Serie A. Sono stato calciatore e so cosa vuol dire subire atti di razzismo in campo, adesso tutti insieme, grazie alla forza di comunicazione della Serie A e dei suoi campioni dobbiamo ribadire con grande determinazione la ferma condanna di ogni forma di discriminazione”."Questa campagna dimostra l’impegno e la determinazione della Lega Serie A e dell’UNAR, per sconfiggere le discriminazioni nello Sport a tutti i livelli e in particolare nel calcio - ha dichiaratoDirettore generale dell’UNAR.Siamo convinti che lavorando insieme riusciremo a costruire un modello di pratica sportiva fondata sul rispetto per ogni diversità che rappresenta sempre una ricchezza e un’occasione di crescita individuale. Abbiamo in programma la sottoscrizione di un accordo che prevederà tra le varie attività anche dei corsi di formazione dedicati a ogni Società, dai settori giovanili alle prime squadre. Questa nostra visione comune contribuirà al rafforzamento dello spirito sportivo, elemento fondamentale per una società sana, plurale e inclusiva”.