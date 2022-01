Lega serie A, Gaetano Blandini è il nuovo consigliere indipendente

Gaetano Blandini è il nuovo consigliere indipendente della Lega serie A. Da più di un anno non si riusciva ad avere la maggioranza su questa questione. Cosa accaduta, invece, nell'assemblea di oggi, convocata per affrontare il tema governance, con i club che devono adeguare il proprio statuto ai nuovi principi informatori della Figc (in particolare legati alla nuova maggioranza per le delibere, che deve passare dagli attuali tre quarti alla maggioranza semplice) entro il 31 gennaio per evitare il rischio di un commissariamento da parte della Federazione. In passato Blandini andò per due volte vicino alla nomina, mancata per pochi voti. Ha 59 anni e da 13 è direttore generale della Siae: sotto la sua gestione il fatturato della Siae è passato da 620 a 850 milioni di euro (dato pre pandemia). In passato non passò la sua nomina perché, si racconta, pagò dazio per i buoni rapporti con il presidente della Lazio, Claudio Lotito.