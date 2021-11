Legia-Napoli, la sfida di Gołębiewski: «Dobbiamo credere nella vittoria»

L'ennesima sconfitta in campionato apre scenari tremendi sul pericolo retrocessione, eppure il Legia Varsavia si troverà in Europa contro il Napoli di Spalletti a dover difendere il primo posto nel girone, giovedì. «Non ho nessuna preoccupazione per la partita contro il Napoli, perché credo molto in questa squadra» le parole di Marek Gołębiewski, arrivato pochi giorni fa sulla panchina. «La mia regola è pensare a una gara per volta. Abbiamo avuto una conversazione molto lunga nello spogliatoio, so che non si esce da queste difficoltà in due giorni».

«Non è sicuramente una situazione normale per una squadra come il Legia perdere otto partite in campionato. Siamo tutti preoccupati per questa situazione» ha continuato. «Sono qui per risolvere i problemi che ci sono. Vorrei preparare la squadra entro giovedì perché questi giocatori credano in una vittoria sul Napoli. I tifosi hanno il diritto di aspettarsi un gioco migliore da noi, ma noi stessi dobbiamo crederci».