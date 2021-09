Europa League, il Legia vince al 92’: con lo Spartak Mosca decide Kastrati

Con un giorno di anticipo si inaugura il Gruppo C di Europa League, quello che vede impegnato anche il Napoli di Luciano Spalletti. In attesa della sfida al Leicester di domani sera in Inghilterra, sono scese in campo oggi le altre due squadre presenti nel raggruppamento degli azzurri, Spartak Mosca e Legia Varsavia, con la vittoria al fotofinish dei polacchi.

La sfida di Europa League è andata in scena nel pomeriggio del mercoledì perché sarebbe stato impossibile far giocare contemporaneamente a Mosca sia Spartak che Lokomotiv (impegnato domani contro il Marsiglia, il giovedì in campo il club con il ranking internazionale migliore) entrambe impegnate nel torneo. A decidere il match, la rete di Lirim Kastrati, che vale i tre punti e anche la testa momentanea del girone in attesa del match tra Leicester e Napoli.