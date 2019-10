Pazzesco Leicester: storico 9-0 in trasferta contro il Southampton

Non ci sarà più Claudio Ranieri (oggi alla Samp) in panchina, ma il Leicester in Inghilterra continua a stupire. I Foxes non hanno avuto pietà nel primo anticipo della decima giornata di Premier. Contro il Southampton in dieci dal 12' per l'espulsione di Bertrand è arrivato un 9-0 in trasferta che vale il momentaneo secondo posto in classifica. Tripletta per Perez e Vardy, gol di Chilwell, Maddison e Tielemans. Un risultato da record.

Agevolati dall'espulsione di Bertrand dopo appena 12', Vardy e soci ne approfittano e si scatenano: dopo aver sbloccato il punteggio al 10' con Chilwell , le Foxes dilagano con Tielemans (17'), Ayoze Perez (19' e 39') e col timbro del proprio condottiero al 45'. Cinque gol in un tempo. Nella ripresa, poi, gol di Perez e Vardy (per entrambi tripletta) oltre che Maddison. Si tratta della vittoria esterna più larga nella storia della Premier, che fa il paio col successo più rotondo di sempre: 9-0 del Manchester United sull'Ipswich nel marzo 1995.

