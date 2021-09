Leicester-Manchester City 0-1: le foxes si arrendono a Guardiola

La vittoria sulla Juventus è il viatico migliore per il Napoli di Luciano Spalletti per presentarsi con morale sollevato in Inghilterra, contro il Leicester, all'esordio della nuova Europa League. Al club inglese, però, non è andata bene nell'ultima uscita: the foxes sono infatti stati battuti ieri dal Manchester City di Pep Guardiola a domicilio, con un gol di Bernardo Silva che sarà poi decisivo.

È la seconda sconfitta in quattro partite per il Leicester, che già rincorre in classifica. Non va meglio al Legia Varsavia, altra sfidante europea del Napoli: i polacchi sono stati battuti di misura per 1-0 dal gol di Garcia in casa dello Slask Wroclaw, restano a soli 6 punti con una situazione di classifica complicatissima. A vincere, invece, è lo Spartak Mosca, che batte in casa il Khimki: Lucas, Promes e Ponce decidono la sfida.