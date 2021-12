Leicester, parte la missione Napoli: le foxes sono in viaggio per l'Italia

È partita ufficialmente la missione Napoli per il Leicester di Brendan Rodgers. Il club inglese è partito questa mattina alla volta di Napoli, dov'è atteso per il match di domani sera allo Stadio Maradona, gara in ogni senso decisiva per le sorti del Gruppo C di Europa League che vede protagonista anche la squadra di Spalletti, il Legia Varsavia e lo Spartak Mosca. Il Leicester arriverà a Napoli a pranzo, si sistemerà in hotel sul lungomare e poi è atteso questa sera al Maradona, per la conferenza stampa di Rodgers e l'allenamento di rifinitura.