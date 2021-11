Leicester e Spartak fanno 1-1: Napoli primo da solo nel girone

Succede tutto nella ripresa a Leicester, con i padroni di casa che vanno in svantaggio a inizio secondo tempo con il gol di Moses e la rimettono subito in parità con Amartey. Rodgers manda in campo anche Vardy, risparmiato dall’inizio, ed è proprio lui a sbagliare il rigore che nega il vantaggio agli inglesi, costretti al pareggio nonostante il forcing finale. Il Napoli di Spalletti resta primo nel girone.

LEGGI ANCHE Spalletti, rivincita sul turnover: «Anche quello ha funzionato»

LA CLASSIFICA:

Napoli 7

Legia Varsavia 6

Leicester 5

Spartak Mosca 4