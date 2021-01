Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Leo Messi. Dopo le tante indiscrezioni degli ultimi mesi, compreso il presunto sfogo di Sergio Ramos con Florentino Perez, a parlare apertamente dell'ipotesi di un possibile arrivo sotto la Tour Eiffel della Pulce è Leonardo: «I grandi giocatori come Messi saranno sempre nella lista del PSG, anche se questo ovviamente non è il momento di parlarne o di sognare – le parole del direttore sportivo del club parigino in un'intervista a France Football – Siamo seduti al grande tavolo di chi segue da vicino la vicenda. Anzi no, non siamo ancora seduti ma abbiamo un posto riservato. Però sappiamo che nel calcio quattro mesi sono un'eternità, soprattutto in un periodo così. Vedremo cosa accadrà».

Poi su Neymar e Mbappé: «Spero siano convinto che questo sia il club giusto, in questo momento, per un calciatore ambizioso e di altissimo livello. Non ci resta che trovare un accordo tra i loro desideri, le loro esigenze, le nostre aspettative e i nostri mezzi. Ma non dobbiamo implorarli chiedendo loro di restare. Rimarrà qui chi veramente vuole farlo. Parlo regolarmente con loro e ho buone sensazioni».

