Giocano anche i due Atletico. E finisce con un gol per parte il primo dei tre posticipi odierni validi per la 28/a giornata della Liga, disputato fra l'Athletic Bilbao e l'Atletico Madrid. In uno stadio San Mames deserto, come previsto, le due squadre biancorosse hanno deciso tutto nel giro di 2': al 37' del primo tempo sono passati in vantaggio i baschi con Muniain, al 39' ha pareggiato il centravanti Diego Costa per i 'Colchoneros' di Diego Simeone, che in classifica hanno gli stessi punti di Real Sociedad (in campo stasera) e Getafe, ieri sconfitto e a quota 46. L'Athletic Bilbao, invece, è 10/o con 38 punti. Ultimo aggiornamento: 16:59