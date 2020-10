Sconfitte per Real Madrid e Barcellona. I blancos sono stati battuti al Santiago Bernabeu dal Cadice (grazie ad un gol di Lozano, a segno al 16' del primo tempo). Serata no anche per il Barcellona: i blaugrana escono sconfitti dal confronto con il Getafe 1-0. Decisiva la rete di Mata su rigore

Ultimo aggiornamento: 23:56

