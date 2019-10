Liga, all'Atletico non basta Morata, con l'Alaves è solo 1-1

Alaves e Atletico Madrid hanno pareggiato 1-1 (0-0) nel primo anticipo dell'11/a giornata della Liga disputato sul terreno dello stadio de Mendizorroza a Vitoria-Gasteiz. I 'Colchoneros' erano passati in vantaggio al 25' del secondo tempo grazie ad Alvaro Morata, servito da Angel Correa, ma sono stati raggiunti al 38' dalla rete di Perez. L'Atletico Madrid sale a 20 punti e raggiunge momentaneamente in testa alla classifica del campionato spagnolo il Granada, che giocherà domani a Getafe. Fra poco toccherà al Barcellona in casa contro il Valladolid. I catalani in classifica sono secondi a 19 lunghezze, ma con due partite in meno (il 'Clasicò, che verrà giocato il 18 dicembre, e appunto quella di stasera). Ultimo aggiornamento: 21:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA